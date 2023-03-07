النمسا: ندعم أوكرانيا دون قيد أو شرط.. ولا يمكننا حظر الحوار مع روسيا

قالت السلطات النمساوية، إنه لا يمكن حظر قنوات الحوار مع الجانب الروسي، موضحة على لسان وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج، أمس الاثنين في مقابلة مع صحيفة نمساوية، أن «فيينا» تدعم أوكرانيا دون قيد أو شرط.

وأشار شالنبرج، إلى الحاجة عندما يحين الوقت إلى مواقع للمحادثات مثل منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إلى أن «واشنطن» لا تعتقد أن محادثة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار اجتماعات مجموعة الـ20 في الهند، ستغير موقف «موسكو» بشأن الأزمة الأوكرانية و«معاهدة ستارت».

الخارجية الأمريكية: «واشنطن» مستعدة للتعاون

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن «واشنطن» مستعدة للتعاون عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، ومصالح الحلفاء والشركاء في العالم، وأشار برايس، إلى تحديد الوزير أنتوني بلينكين، بوضوح 3 أولويات بخصوص تنفيذ «معاهدة ستارت»، والإفراج عن الأمريكي المدان بالتجسس بول ويلان، واستكمال «العملية الروسية الخاصة» في أوكرانيا.

وقال رئيس دائرة الأمن الأوكرانية، مكسيم مارشينكو، عبر «تليجرام»، إن ضباط الدائرة احتجزوا، إيجور تكاتشوك نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «أوديسا» جنوب البلاد على خلفية شبهة بالفساد، فيما نقلت صحيفة «دومسكايا» المحلية عن مصادر في مكتب المدعي العام، أن تكاتشوك اعتقل للاشتباه في تلقيه رشوة.

سناتور: الأزمة الأوكرانية كشفت مغالطة سياسة الطاقة المتهورة لإدارة بايدن

قال السناتور الأمريكي عن «الحزب الجمهوري» دان سوليفان من «ألاسكا» إن الأزمة الأوكرانية كشفت المغالطة الاستراتيجية لسياسة الطاقة المتهورة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا في مؤتمر «سيرا ويك» الدولي للطاقة بولاية «تكساس»: أصبح من الصعب تشجيع الاستثمار في الطاقة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع مع الأمين العام لمنظمة شنجهاي للتعاون،«تشانج مينج»، عزم بلاده على الانضمام إلى المنظمة التي تضم في عضويتها «روسيا، الهند، الصين،باكستان، كازاخستان، قيرجيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان».