مؤتمر الإعلام العربي: مستقبل الصحافة الرقمية مرتبط بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، إن المعلومات أصبحت وفيرة لكن المنتج الإعلامي بصفة عامة في أغلب الحالات لا يرقى للحد المطلوب ولا للرصانة العلنية المطلوبة من حيث تحليلاتها.

وأوضح السيد في تعقيبه بالجلسة الثانية باليوم الثاني لمؤتمر الإعلام العربي أنه في ظل المنافسة الرقمية وحروب الاجيال، فإن موضوع الذكاء الاصطناعي قد يكون محور لمؤتمر خاص خاصة وأنها الصحافة المقبلة.

وتابع: "أنه في اليابان بدأت محاولة في إبريل الماضي الاعتماد على الروبوت لإخراج البرامج التليفزيونية كما أن بعض مؤسسات أمريكا بدأت تعتمد على الروبوت في إنتاج القصص الإخبارية" مؤكداً على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون مسار تحول كبير في مجال الإعلام.

وناقشت الجلسة الثانية عددا من الأبحاث حول تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية برئاسة الدكتورة هبة شاهين وعقب عليها الدكتور وليد فتح الله.

وقالت الباحثة هند يحيى، والتي قامت بعمل بحث عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الصحافة الإلكترونية، إن صحافة "الدرونز" تعمل في وقت الأزمات فقد تستطيع طائرة "الدرونز" مثلا عمل حوارات داخل مستشفيات العزل أو مناطق السيول وغيرها، "وهي ليست روبوت ولكنها عبارة عن تقنية مثل إظهار التفضيلات عبر تطبيقات الفيس بوك، أو الشوبينج".

وأشارت الباحثة إلى أن تقنية الذكاء الإصطناعي بالنسبة للتليفزيون توضح أنه عندما يكون هناك فيلم فيديو يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص الفيديو ويترجمه.

ويضم المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تتحدث الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتتناول الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فتناقش مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيراً الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام.