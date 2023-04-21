الاتحاد الرياضي للجامعات يبحث سبل المشاركة في «تشينجدو 2023» بالصين

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حول استقبال وفد من جمهورية الصين الشعبية، يضم «لو شنجنج»، مستشار وزير التعليم بالصين، وبان إكسياوهان سكرتير مكتب التعليم بالصين، وسيو شيكي الملحق الثقافي بسفارة الصين بالقاهرة، وذلك بمقر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالقاهرة.

العلاقات الثنائية بين مصر والصين

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور صبحي حسانين بالوفد، ونقل له تحيات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين مصر والصين في كافة المجالات، وخاصة المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانية مشاركة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في الدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية «تشينجدو 2023 الصين»، والتسهيلات المقدمة من الجانب الصيني للبعاث المشاركة بالدورة، والتي من بينها تقديم تخفيض 50% من قيمة الإقامة والإعاشة.

كما ناقش اللقاء إمكانية وجود اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للدورة، ودعم بعض الشركات الصينية لرعاية منتخبات مصر الجامعية.

مشاركة البعثة المصرية في الدورة العالمية للألعاب الجامعية

من جانبه، أكد الوفد الصيني على عمق العلاقات الصينية المصرية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة البعثة المصرية في الدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية والتي تنظمها الصين للمرة الثالثة، بمشاركة 80 دولة حتى الآن، مؤكدًا حرصه على دعم البعثة المصرية للمشاركة في أكبر عدد ممكن من الأنشطة الرياضية بالدورة، بالإضافة إلى دراسة تقديم حزمة أخرى من التسهيلات لضمان مشاركتها، مشيدًا بالمشاركة المصرية المتميزة في العديد من الفعاليات الرياضية بالصين خلال الفترة الماضية، ومنها دورة بكين 2001، ودورة شنتزن 2011.