النائب عمرو درويش: الرئيس حريص على أبناء وأسر الشهداء تقديرا لدورهم

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور الإنساني الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاحتفال مع أسر شهداء الجيش والشرطة، بعيد الفطر المبارك، والتقاط الصور مع أبناء شهداء الجيش والشرطة.

دور شهداء الجيش والشرطة في الحفاظ على الوطن

وقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية دائما ما تذكرنا بالدور العظيم الذي قام به شهداء الجيش والشرطة للحفاظ على تراب هذا الوطن، لاسيما وأنهم دفعوا أرواحهم في سبيل تحقيق الاستقرار لمصر ومواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن القيادة السياسية تطبطب على قلوب أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة في الأعياد والمناسبات.

وأشار النائب عمرو درويش إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يسعي إلى لم شمل المصريين، من خلال مشاركتهم الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وإدخال السعادة على نفوس أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة عبر الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

احتفال القوات المسلحة بأسر الشهداء

كانت القوات المسلحة، حرصت على الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حفل الإفطار مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

ووجهت أحد الأسر المشاركة في احتفالية اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الدائم على الاهتمام بأسر الشهداء، وأكدت أنّ القوات المسلحة تقف إلى جوار أسر الشهداء والمصابين في مختلف الظروف والمناسبات.