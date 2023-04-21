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الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر

كتب:

شريف سليمان
06:25 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفقا لنبأ عاجل أفادت به فضائية إكسترا نيوز.

وكان الرئيس السيسي أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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