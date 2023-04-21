رؤساء دول يهنئون المسلمين بعيد الفطر.. أبرزهم بوتين وجو بايدن

يحرص زعماء العالم على إرسال التهاني الرسمية في الأعياد والمناسبات بانتظام، خاصةً المرتبطة بجاليات كبيرة ببلدانهم، وتستعرض «الوطن» أبرز التهاني بعيد الفطر المبارك هذا العام من رؤساء الدول.

تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمسلمين بعيد الفطر 1444

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثنيا على ارتباط مسلمي بلاده بالتقاليد الأسرية والمتعلقة بالدين والثقافة منذ قرون، والاهتمام بتربية الأبناء على القيم والمبادئ.

وأضافت وكالة سبوتنيك في تقرير لها اليوم، أنَّ إطراء الرئيس الروسي على مسلمي بلاده خلال تهنئته لـ الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك تضمن الإشادة بالتفاعل النشط مع المؤسسات العامة والحكومية، والاهتمام بالمبادرات التربوية والتعليمية والخيرية، والاهتمام بلغة الحوار والمساهمات القيمة.

تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمسلمين بعيد الفطر 1444

وفي السياق ذاته، جاءت تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته لعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ضمن أبرز عبارات التهنئة، حيث حرص «بايدن» على نشر بيان هنأ فيه المسلمين بالعيد وأعرب فيه عن إعجابه باحتفالاتهم وبتزيين المنازل بعد شهر الصيام.

وأشاد الرئيس الأمريكي في بيان التهنئة بعيد الفطر المبارك، بالسخاء والكرم الذي تبديه الأسر والعائلات القادرة والذي يتمثل في تقديم الولائم وإخراج الصدقات وزكاة الفطر، بعد شهر من الصيام والعبادة والتفكر، ونشر السلام والكرم والوقوف بجانب حقوق جميع الشعوب وكرامتها.

كما أكد على التزام الإدارة الأمريكية في ظل ولايته الحالية بمكافحة أشكال الكراهية جميعها خاصةً «الإسلاموفوبيا»، قائلاً: «نفخر بالاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض، ونكرم الأمريكيين المسلمين المُلهمين وأصحاب المبادرات على مساهماتهم سواء في المختبرات أو المصانع، وكذلك المبتكرين للتقنيات بالولايات المتحدة».