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3 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

كتب:

أحمد أبوضيف
02:44 م | الخميس 20 أبريل 2023
استعدادات العيد

استعدادات العيد

أعلن المركز الدولي للفلك، أن السبت المقبل الموافق 22 أبريل 2022، هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعدد من الدول وهي «إندونسيا وبروناي، وماليزيا»، وفقاً للبيانات الرسمية التي أعلنتها تلك الدول، ومن خلال استطلاع رؤية هلال شهر شوال حيث لم تتم رؤيته حتى الآن ومن ثم فإن غدا الجمعة الموافق 21 أبريل المتمم لشهر رمضان في تلك الدول.

والجدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يستطلع اليوم هلال شهر شوال 2023 في مصر لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 .

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.