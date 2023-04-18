موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر.. تعرف عليه

يمثل موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر، أحد أهم الأحداث المرتقبة خلال الأيام المقبلة، حيث يرتبط العيد لدى الأسر المصرية بأيام الإجازات وملابس العيد الجديدة وغيرها من مظاهر الاحتفال بالمناسبة، ويأتي العيد مع مولد شهر شوال المقبل هذا العام وفق ما أعلنه المعهد القومي للدراسات الفلكية والجوفيزيقية.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر، محدد مسبقا وفق حسابات المعهد المشار إليه، وسيكون غرة شهر شوال 1444، الموافق يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، كما سيكون هناك استطلاع للهلال يوم 29 رمضان الجاري «يوم الرؤية» مساء الخميس المقبل 2023، للتأكد من ظهور الهلال، وبالتالي بدء أيام العيد.

وأشار المعهد إلى أن موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر، سيكون مع ظهور هلال شوال مباشرة والذي يأتي بعد حدوث الاقتران (الكسوف) في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل الجاري، وبذلك تكون غرة شهر شـوال فلكياً يوم الجمعة 21 أبريل هي أول أيام عيد الفطر المبارك، وتكون وصلا ة العيد عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.

إجازة عيد الفطر 2023

وبموجب موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر، سيحصل العاملون في الدولة على إجازة العيد وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الفطر 2023، وعيد تحرير سيناء 2023، وستكون إجازة عيد الفطر في الفترة من يوم الخميس 20 من شهر أبريل الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وكل من شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء.