 مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان ومفاجآت في الحلقة الأخيرة

أحداث تشويقية يشهدها مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وينتظر الجمهور أحداث الحلقة الأخيرة، المقرر عرضها الليلة على قناة dmc، خاصة مع تصاعد الأحداث ومعرفة «جعفر» الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، أنّ «دلال» التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، هي السبب وراء المشكلات التي تعرض لها.

مسلسل جعفر العمدة أحداث الحلقة الأخيرة

ينتظر جمهور مسلسل جعفر العمدة انتقام «جعفر» من عائلة فتح الله، خاصة أنّ العائلتين بينهما خلاف كبير، وانتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة أمس بأحداث تشويقية مثيرة حيث أخبر «سيد» شقيق جعفر، الذي يجسّد دوره الفنان أحمد فهيم، «دلال»، أنّ جعفر وجد ابنه بعد 19 عاما من البحث عليه، ويظهر على وجهها علامات الصدمة.

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان

من المقرر أن تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة أحداثا مثيرة، خاصة أنّ «جعفر» صوّر «دلال» إيمان العاصي، وهي تقتل «بلال شامة»، واتفقت دلال مع شقيقها شوقي ألا يخبر أحد بذلك، وأن يبتعد عن طريقها حتى تعيش في سلام مرة أخرى مع جعفر العمدة.