مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة.. هل يكتشف محمد رمضان خيانة دلال؟

تداول مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض 23 حلقة من المسلسل، إذ توقع البعض أن يقتل جعفر العمدة محمد رمضان «دلال» إيمان العاصي، وخمن بعض الجمهور أن ذلك هو مشهد النهاية بالمسلسل، خاصة مع زيادة متابعة المسلسل وانتظار الجمهور لوقت تعرف جعفر العمر على ابنه.

مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة وتوقعات الجمهور

نال مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة الذي توقعه البعض، إعجاب الكثير وتضاربت الآراء حول اتفاق البعض مع النهاية المتوقعة، بسبب ما فعلته دلال من خطف ابن محمد رمضان، إلى جانب تفكيرها في إجهاض عايدة، فيما توقع البعض الآخر أن يكتفي محمد رمضان بطلاق دلال وطردها نظرا لأنها حبه الأول، ووسط هذه التوقعات، ينتظر الجميع معرفة مصير دلال.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.