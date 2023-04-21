توفير عيادات متنقلة مجهزة للطوارئ أمام المتنزهات العامة بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، عيادات متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية، وذلك تحت إشراف الدكتورة خلود الظايط، منسق القوافل الطبية العلاجية.

عيادات متنقلة أمام متنزهات البحيرة

وجرى تمركز العيادات أمام حديقة الجمهورية والنادي الاجتماعي بدمنهور منذ صباح اليوم وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، لتؤدي أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، حيث يتواجد بها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، وتم تزويدها بكافة الأدوية، ومستلزمات الطوارئ، وتم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة بالعيادات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتعليمات وتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية.

حملات رقابية على المستشفيات

ونفذ الدكتور حمادة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، حملات مكبرة على بعض المستشفيات للوقوف على مدى الالتزام وتوافر الأدوية خلال أيام عيد الفطر المبارك.