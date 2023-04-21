مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر المبارك، مؤكدة انتظام حركة التشغيل في أول أيام العيد، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 136 رحلة يومية، ويربط القطار الخفيف محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ومحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

تفاصيل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

وترصد «الوطن»، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر المبارك، وفق تقرير رسمي للهيئة كالآتي:

- محطة عدلي منصور: أول رحلة الساعة السادسة صباحاً وآخر رحلة الساعة العاشرة ونصف مساءً.

- محطة الفنون والثقافة: أول رحلة الساعة السادسة و23 دقيقة صباحاً وآخر رحلة الساعة التاسعة و23 دقيقة مساءً.

- محطة العبور الجديدة «المعرفة»: أول رحلة الساعة السابعة و9 دقائق صباحاً، وآخر رحلة الساعة 21 و26 دقيقة مساءاً.

- محطة بدر: أول رحلة الساعة 5:50 دقيقة صباحاً وآخر رحلة الساعة 10 مساءاً.

كيف يتبادل القطار الكهربائي الخفيف الخدمة مع المترو

ربطت وزارة النقل، شبكة خطوط مترو إنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف، وهنا يتبادل القطار الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية، ويتم تبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلي منصور / السويس في محطة بدر.

أيضاً تم ربط القطار الكهربائي الخفيف بالمجتمعات العمرانية المجاورة بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين، وهي المستقبل والشروق وبدر وهليوبوليس والعاشر، كما تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم.