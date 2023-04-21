مترو الأنفاق: انتظام حركة تشغيل القطارات في أول أيام عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1385 رحلة يوميًا، بمعدل 510 رحلات بالخط الأول و612 رحلة بالخط الثاني، و263 رحلة بالخط الثالث.

انتظام مواعيد التقاطر

وأشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر، وعلى النظام داخل المحطات، بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مواعيد تشغيل المترو في عيد الفطر المبارك

وأكد البيان، استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا، ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 صباحا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 صباحا.

ويقوم آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:07 صباحا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:38 صباحا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة الواحدة صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحا، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.