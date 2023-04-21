رئيس الأرجنتين يعلن عزمه عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

تسليم الوشاح الرئاسي لمن يتم انتخابه في 10 ديسمبر 2023

وقال «فرنانديز»، خلال مقطع فيديو مدته سبع دقائق ونصف، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «قراري»، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه في 10 ديسمبر المقبل سيسلم الوشاح الرئاسي لمن يتم انتخابه، مضيفًا أنه يرغب في الوقت الحالي في تركيز جهوده لحل مشاكل المواطنين.

إعلان غير متوقع من «فرنانديز»

ويأتي إعلان فرنانديز، غير المتوقع، في الوقت الذي واجه فيه ضغوطًا متزايدة من أعضاء الائتلاف الحاكم بعدم الترشح، لاسيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبيته.