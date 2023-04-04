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قناة الناس تبث تلاوة خاشعة للشيخ عبدالناصر شعيب الكومي من الأرجنتين

كتب:

يارا أشرف
08:41 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الشيخ عبد الناصر شعيب الكومي

الشيخ عبد الناصر شعيب الكومي

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة» عبر قناة «الناس»، لقطات لتلاوة عطرة بصوت الشيخ عبدالناصر شعيب الكومي من بوينس آيرس في الأرجنتين.

وتنقل قناة «الناس»، شعائر الصلاوات، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، وغيرها تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتعرض القناة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية طوال شهر رمضان المبارك.

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بقلم يارا أشرف