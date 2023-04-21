بعد قبول استقالة دومينيك راب بسبب التنمر.. ماذا تعرف عن نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قبول استقالة نائبه ووزير العدل دومينيك راب من منصبه، اليوم، وذلك بعد تداول وسائل الإعلام أخبار عن مزاعم تتعلق بتنمر الأخير على موظفين أثناء عمله في عدة إدارات حكومية، ليتولى مناصبه أوليفر دودن.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات التي قد لا تعرفها عن النائب السابق لرئيس وزراء بريطانيا دومينيك راب، في السطور التالية:

يبلغ دومينيك راب 49 عام، حيث ولد في عام 1974 بمقاطعة باكينجهامشير الإنجليزية، والتي تقع في جنوب شرق إنجلترا، وتحدها العاصمة البريطانية لندن من الجنوب الشرقي.

تقلد العديد من المناصب

ينتمي نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق لحزب المحافظين ببريطانيا، كما تقلد العديد من المناصب، فبجانب توليه مهام وزارة العدل حمل لقب اللورد المستشار بحكومة «ريشي سوناك» منذ 25 أكتوبر 2022.

عضو بالبرلمان عن «إيشر ووالتن» منذ 13 عام

ونجح «راب» في الفوز بمقعد نائب في البرلمان عن «إيشر ووالتن» منذ عام 2010، كما شغل منصب وزير انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 نوفمبر 2018.

يشار إلى تولي دومينيك راب العديد من المناصب الأخرى في بداية انخراطه بالعمل السياسي، مثل منصبي سكرتير الدولة الأول ووزير الخارجية خلال الفترة من 24 يوليو 2019 وحتى 15 سبتمبر 2021.

كما نجح في الحصول على مقعد بالبرلمان البريطاني خلال الفترة من 6 مايو 2010 وحتى 30 مارس 2015، ليصبح العضو الخامس والخمسين للمملكة المتحدة.

خريج «كامبريدج» ودرس القانون وامتهن المحاماة

اسمه بالكامل دومنيك رينيه راب، وتخرج من جامعة كامبرديج حيث درس القانون وامتهن المحاماة قبل أن ينخرط في العمل السياسي.

يهوى الألعاب القتالية: الكاراتية

انتمى نائب رئيس الوزراء البريطاني سابقا إلى حزب المحافظين، ومن أبرز هواياته ممارسة لعبة الكاراتية القتالية.