إضراب عمال النقل والمواصلات يخنق العاصمة البريطانية

شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم، عرقلة لحركة النقل والمواصلات على نطاق واسع، بسبب إضراب عمال النقل ومترو الأنفاق.

إضراب موسع في بريطانيا

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن المسافرين في لندن واجهوا تأخيرات طويلة بسبب الإضراب، فيما زاد عدد الاختناقات المرورية في العاصمة بشكل ملحوظ.

وتابعت الشبكة بأنه جرى رصد 387 ازدحاما مروريا في العاصمة، تمتد لمسافة إجمالية تقدر بقرابة 406 كيلومترات.