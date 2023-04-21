موعد صيام الست من شوال.. تعادل صيام الدهر كله

موعد صيام الست من شوال، يبحث عنه كثير من المسلمين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة.

موعد صيام الست من شوال

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال بشأن موعد صيام الست من شوال، قائلة، إنه ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، ويمكن للفرد صيام هذه الأيام الستة من بعد أو أيام عيد الفطر وحتى نهاية شهر شوال.

وأضافت دار الإفتاء حول موعد صيام الست من شوال، أن صيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.

فضل صيام الست من شوال

وأشارت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، إلى أن العلماء لاحظوا أن صيام الست من شوال تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة، كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.