ما حكم جمع صيام شوال مع القضاء؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم جمع صيام شوال مع القضاء، يبحث عنه الكثير من المسلمين خلال الآونة الأخيرة خاصة مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان الكريم، فهناك الكثير من الصائمين الذين يريدون قضاء ما عليهم، وفي الوقت نفسه يصومون الـ6 من شوال.

حكم جمع صيام شوال مع القضاء

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال ما حكم جمع صيام شوال مع القضاء؟، في فتوى للدكتور علي جمعة حملت رقم 3572، وقالت إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

وأضافت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم جمع صيام شوال مع القضاء، أنه إذا استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها، فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكن للشخص أن يصوم الأيام الستة في شوال، ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

يجوز للمرأة قضاء ما فاتها من صوم في شوال

واستدل العلماء، على أنه يجوز أنّ يندرج صوم النفل تحت صوم الفرض، لكن العكس؛ أي أنه لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت النفل، ولذلك، يمكن للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان، في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.