حديقة «صنعاء» بكفر الشيخ تستقبل 25 ألف مواطن في أول أيام عيد الفطر

شهدت حديقة «صنعاء» بمدينة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من المواطنين لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة خلال الفترة المسائية، وبلغ عدد المترددين على الحديقة من الصباح حتى مساء اليوم 25 ألف مواطن من مراكز المحافظة المتعددة، إضافة لعدد من محافظة الغربية، والطلاب العرب بجامعة كفر الشيخ.

وتسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم، وجرى توفير كافة احتياجات المعيدين.

ملاهي ترفيهية للأسر

وشهدت الملاهي بحديقة صنعاء توافد عدد كبير من الأطفال والاسر للاستمتاع بالألعاب المتعددة والبرامج الترفيهية المعدة للمعيدين، إضافة لتوافد الاطفال على ركن ألعاب الأطفال المجاني المجاور لمدخل الحديقة، وعلى حمام السباحة بالحديقة، كما التف عدد آخر حول شاشة العرض، لعرض عدد من أغاني العيد.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، في ظل تواجد أمني حول الحدائق والمتنزهات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد اللواء جمال نور الدين، عبر بيان اليوم، محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشددة رئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة المنقذين بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع منذ شروق الشمس لغروبها، لإنقاذ أي حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وأضاف، بأنه تم التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق ومصيف بلطيم على الطريق الدولي الساحلي وروافده، إضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.