زحام شديد للشباب في أشهر شوارع كفر الشيخ.. فرحة عيد

شهد شارع «النبوي المهندس»، في مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، زحام شديد لتواجد أعداد كبيرة من الشباب، والبنات، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن الخروج للتنزه والفسحة في أحد أهم وأشهر شوارع المدينة، حي تنتشر محلات «أيس كريم، والحلويات، ومحلات بيع الورود، والملابس»، وهو ما يجعل الشباب يخرجون للفسح به سواء أثناء النهار، أو الليل.

العيد فرحة في شارع النبوي

بينما خرج المئات من الشباب، والبنات، في شارع «النبوي المهندس»، بمدينة كفر الشيخ، في أول يوم لعيد الفطر المبارك وهم في فرحة، وسعادة غامرة لقدوم العيد، كما تبادلوا التهاني بحلول عيد الفطر، وتناولوا الحلويات، والعصير، وهو الأمر الذي جعل أصحاب المحلات يفتحون أبوابها منذ الساعات الأولى من اليوم.

احتفالات في كل ربوع محافظة كفر الشيخ

من جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للزائرين في مصيف بلطيم، وكذلك بجميع الحدائق والمنتزهات، في شتي ربوع المحافظة، ومتابعة مستمرة أول بأول علي مدار الساعة لاحتفالات العيد، والعمل علي تظليل كافة العقبات أمام الزائرين.