محافظ كفر الشيخ يشهد نهائي دورة المحليات والسكرتير العام يشارك باللعب

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وفريق مجلس مدينة دسوق، ضمن الدورة الرمضانية الأولى للعاملين بالمحليات بالمحافظة، وشارك اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ضمن فريق ديوان المحافظة، وأسفرت المباراة عن فوز فريق ديوان عام محافظة على فريق مجلس مدينة دسوق 6\3، وتوج الفريق الفائز بالميداليات وبكأس البطولة، كما جرى توزيع الميداليات على الفريق الثاني في الدورة فريق دسوق.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد حلمي، مدير مكتب محافظ كفر الشيخ، و أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبدالعليم،مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة، وعدد من مشجعي الفريقين.

تسليم الميداليات للفريق الفائز

وسلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ميداليات المركز الأول لفريق ديوان المحافظة، والمركز الثاني فريق مجلس مدينة دسوق، كما كرم حكام المباراة، ومعلق المباراة، كما سلم كأس المركز الأول لفريق الديوان، وفريق المركز الثاني لدسوق، وكأس أفضل لاعب للاعب أشرف محمد فريق الديوان، وحصل على أفضل أخلاق رياضية السيد علي حجازي من فريق دسوق، مشيداً بالنظام والالتزام والجهد المبذول من قبل اللجنه الرياضية.

الفرق المشاركة في بطولة المحليات

وشارك في الدورة 8 فرق، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى مجالس مدن «فوه، دسوق، بلطيم، مطوبس»، والمجموعة الثانية ديوان عام محافظة كفر الشيخ، مجلس مدينة «قلين، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وفريق محو الأمية»، وصعد للمباراة النهائية من المجموعتين، فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبدالعليم،مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة.