3 مشاهير لم يفقدوا «العلامة الزرقاء» على تويتر.. والسبب «إيلون ماسك»؟

هدد «تويتر» مؤخرا، بإزالة علامات التوثيق الزرقاء من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجانا قبل ذلك، في حال عدم دفع مقابل التوثيق، ونفذ الموقع بالفعل تهديده، بسحب علامة التحقق الزرقاء من أي حساب لا يدفع صاحبه مقابل التوثيق، إلا أن اللافت، احتفاظ 3 حسابات لم تشترك في خدمة التحقق «تويتر بلو» بالشارة الزرقاء.

العلامة الزرقاء والحسابات الشخصية

بعد تنفيذ القرار، اختفت العلامة الزرقاء من حسابات شخصيات مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل جيتس وليدي جاجا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحافيين والناشطين، بمن فيهم حتى «جاك دورسي» مؤسس تويتر، وتغير شكل الموقع الاجتماعي مع سحب العلامات الزرقاء، التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.

بقاء العلامة الزرقاء

إلا أن غموضا أثير حول بقاء العلامة الزرقاء على 3 حسابات لشخصيات شهيرة وهم الممثل الكوميدي وليام شاتنر، ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والكاتب ستيفن كينج، لكن سرعان ما أوضح إيلون ماسك سبب ذلك قائلا في تغريدة له: «إنه يدفع شخصيا اشتراكات بعض الحسابات على تويتر كي تبقى موثقة بالعلامات الزرقاء، ويدفع فقط لثلاثة حسابات، تعود للممثل الكوميدي وليام شاتنر ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والكاتب ستيفن كينج».

جدير بالذكر، أن علامة التوثيق أو «العلامة الزرقاء» على «تويتر»، تساعد في توثيق هوية حامليها وتميزهم عن المحتالين، وكان لدى تويتر نحو 300 ألف مستخدم موثق بموجب نظام التوثيق الأزرق، الكثير منهم صحفيون ورياضيون وشخصيات عامة.