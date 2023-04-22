«Art N Help» مشروع تخرج بإعلام القاهرة يناقش دور الفن في دعم الصحة النفسية

أطلق عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة اجتماعية تحت عنوان «Art N Help»، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم العلاج بالفن، ودور الفن في دعم صحة الأفراد على المستويين الجسدي والنفسي.

فكر مختلف وروح جماعية

وأوضحت الدكتورة حياة بدر المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمشرف العام على المشروع، في تصريح لـ «الوطن» أن الطلاب القائمين على المشروع يمتلكون فكرا مختلفا وروح جماعية، ويسعون لتحقيق رؤيتهم على المستوى الفعلي من خلال حملة اجتماعية متكاملة، من خلال نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيمهم ومشاركتهم في عدة فعاليات متميزة.

ولاقت حملة «Art N Help»، دعم الكثير من المشاهير منهم الفنانة أنجي المقدم، الفنانة دانا حمدان، الفنانة هند عبد الحليم، الإعلامي هشام عاصي، واليوتيوبر أحمد نصر، عيد نصر، كنزي مدبولي، إيمان صبحي، وصانعة المحتوي سمر العباسي.

تخفيف الضغوط والآلام بالفن

كما أكدت الدكتورة حياة بدر، أن الحملة تضع الفن في مكانته الحقيقية وترفع من قيمته، وتساعد على تخفيف الضغوط والآلام التي تخلقها حالات القلق والخوف والاكتئاب، فمن خلال جهود الطلاب وبالعلم والفن يمكن المساهمة في تأكيد قيم الصحة النفسية، مشيرة إلى أن هذه الجهود أثمرت بالفعل عن إعجاب وتقدير من عدة جهات واستطاع الطلاب الحصول على رعايات ودعم مؤسسات مهمة لمشروعهم وفكرتهم، بما يدل على أن الحملة ستصبح في النهاية علامة فارقة في المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت منة هشام الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية الإعلام جامعة القاهرة والمشاركة في المشروع، أنهم يسعون من خلال الحملة إلى مساعدة الفرد على العيش بصحة نفسية أفضل، مؤكدة أن هناك الكثير من الخرافات حول العلاج بالفن التي تهدف الحملة لتصحيحها، فضلا عن توضيح ماهية العلاج بالفن بشكل صحيح، حيث يمكن أن يكون أداة فعالة تحقق للفرد السلام والتوازن النفسي، ما ينعكس إيجابيا على المجتمع، وهو ما تسعى إليه حملة Art N help.

التعاون مؤسسات علاج السرطان

وأوضحت أن تعاون الحملة مع مؤسسات علاج السرطان مثل بهية ومستشفى 57357 كان ملهما لأعضاء الفريق، فالفن القادر على تخفيف معاناة محاربي السرطان يمكن له بالفعل مساعدة سائر الأفراد على مواجهة تحديات الحياة.

وصرحت الطالبة منار صبري المشاركة أيضا في المشروع أن عدد المشاركين 21 طالبا، يعملون جميعهم على تقديم الفكرة بأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور مع الحملة مبشرا جدا ويعد دافعا لهم لتقديم المزيد والمزيد: «القوة العلاجية للفن بكافة أشكاله يمكن أن تكون مساعدا حقيقيا لمختلف الأفراد، على اختلاف أعمارهم، وهناك تفاعل من كبار السن مع الحملة وكان من العلامات المبشرة بالنسبة للفريق».

يذكر أن الحملة بالفعل أقامت عدد من الفعاليات الخاصة، بهدف نشر الفكرة مثل مشاركة طلاب المشروع في فعاليات وأنشطة طلابية، كما حصلت الحملة على دعم من وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وبنك الكساء المصري، بالإضافة لمستشفى بهية ومستشفى 57357، ومركز مختص في تقديم ورش مختلفة للعلاج بالفن، وعدد كبير من المكتبات والمنشآت الخاصة.

مشروع تخرج بكلية الإعلام جامعة القاهرة

يذكر أن Art N Help هو مشروع تخرج لطلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويقع تحت إشراف عام للدكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وإشراف مباشر من الدكتورة حياة بدر، ولمياء أحمد، كما يتم تنفيذ المشروع من قبل الطلاب منة هشام، منار صبري، هنا مصطفى، سيف علي، مريم خالد، مريم محمد، ميار محمد، دعاء مهدي، تسنيم عماد، علياء إبراهيم، تقى محمد، نوران نبيل، نورهان إبراهيم، رزان أشرف، عبدالله عرمش، عمار محمد، آية بدر، فاطمة الزهراء عامر، سلمى عبدالمنعم، حلا هاني، منة الله جمال.