لينك موقع تسجيل الساعات المعتمدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني 2023، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويواصل الطلاب تسجيل المقررات الدراسية للتيرم الثاني عبر المنصات التعليمية المختلفة، مثل تسجيل الساعات المعتمدة كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر الرابط الذي خصصته الكلية عبر الإنترنت .

تسجيل الساعات المعتمدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

وعن طرق تسجيل الساعات المعتمدة كلية الإعلام جامعة القاهرة 2023 للفصل الدراسي الثاني، أعلنت الكلية أنه يمكن التسجيل عبر رابط التسجيل المتاح، موضحة ان التسجيل متاح 24 ساعة عبر الإنترنت، مناشدةً جميع الطلاب بضرورة التسجيل في أسرع وقت، موضحة أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.

جامعة القاهرة

وفي السياق ذاته، أعنت جامعة القاهرة اليوم انتظام المحاضرات بمختلف الكليات وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية ومجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة .