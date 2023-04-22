هل يجوز الجمع بين نيتي القضاء وصيام 6 أيام من شوال؟.. «الإفتاء» توضح

انقضت أيام شهر رمضان المبارك وحل علينا شهر شوال، وهو من الأشهر العربية التي ورد في فضل صيامها الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر».

وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع المسلمون صيام شهر رمضان بصيام 6 أيام من شوال حتى يكتب له أجر صيام سنة كاملة، ولكن يتساءل البعض حول صحة الجمع بين نيتي صيام الست من شوال ونية قضاء أيام من شهر رمضان، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

حكم الجمع بين نيتي القضاء وصيام الست من شوال

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عن صحة الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية صيام قضاء أيام رمضان المبارك أنه يجوز الجمع بين النيتين لدى كثير من الفقهاء، ولا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل، وذلك في إجابة عن سؤال «هل يجوز صيام قضاء أيام رمضان وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟».

جواز الجمع بين نيتين

وأوضحت الإفتاء في فتواها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم أيام رمضان في شهر شوال، ولها أن تكتفي بقضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويكون لها الثواب، وذلك لأن الصيام قد وقع في شهر شوال، لافتة إلى أن المراد بحصول ثواب صيام الست من شوال، هو من أهل السنة.