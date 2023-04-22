«مصنع 360 الحربي» يبدأ الإنتاج التجريبي للجراجات الذكية متعددة الطوابق

أعلن المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، «مصنع 360 الحربي»، بدء الإنتاج التجريبي لجراج ذكي متعدد الطوابق، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة «سينو فوجي» الصينية لإنتاج الجراجات الذكية.

الإنتاج الحربي تتعاقد على توريد الجراجات متعددة الطوابق الجديدة

وأضاف «جمعة»، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد 11 جراجًا مزدوجًا و2 جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة، موضحًا أن الشركة الصينية الشريكة للمصنع في المشروع، هي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

أكاديمية كرة قدم للعاملين بمصنع 360 الحربي

ومن ناحيةٍ أخرى، أشار الوزير أنه لأول مرة في الإنتاج الحربي تم افتتاح أكاديمية 360 الحربي لتدريب أبناء العاملين بنادي شركة حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي على لعبة كرة القدم، وذلك للأطفال من سن 5 سنوات حتى 16 سنة في ضوء الحرص على توفير سبل الدعم والرعاية للعاملين بالإنتاج الحربي ولأسرهم، حيث أعرب العاملون بالشركة عن سعادتهم بافتتاح الأكاديمية والتي ستساهم في تعزيز مهارات أبنائهم من خلال الاشتراك ببرامج رياضية مفيدة تحت إشراف قيادات متخصصة.

وصرح رئيس مجلس إدارة حلوان للأجهزة المعدنية أن كلية الفنون التطبيقية قسم التصميم الصناعي بجامعة دمياط قامت بزيارة مصنع 360 الحربي للتدريب في خطوط الإنتاج وذلك في إطار حرص الشركة على القيام بدور مجتمعي لخدمة طلبة الجامعات وذلك في إطار الحرص على تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، معرباً عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية حيث اطلع الطلاب خلال الزيارة على القدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للشركة وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات والتي تمكنها من المساهمة في العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

تكريم المحالين للمعاش من العاملين بمصنع 45 الحربي

وفي سياق آخر قام المهندس عماد فوزي فرج رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي»، بتكريم العاملين البالغين سن المعاش في شهر أبريل 2023 كنوع من العرفان والتقدير، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة للمكرمين شكرهم فيها على ما قدموه من جهد خلال سنوات عملهم وأعرب عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

رئيس مجلس إدارة جديدة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

من جانب آخر حرص المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربى على أن يكون اجتماعه الأول عقب توليه رئاسة المصنع مع العاملين بقطاع الإنتاج الرئيسي، تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالاهتمام الدائم مع العاملين والحرص على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالعملية الإنتاجية، حيث أكد جمال الدين أن توليه رئاسة المصنع سيكون استكمالا لما تم البدء في بنائه خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وفقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.