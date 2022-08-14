وزير النقل: توجيه رئاسي بإنشاء جراج متعدد الطوابق بجوار محطة بشتيل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك توجيهًا عاجلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء جراج متعدد الطوابق بين محطة بشتيل للسكك الحديد ومحور 26 لتسيير حركة المواطنين، إذ أن الجراج يقلل الزحام بشكل كبير في محيط محطة بشتيل بالجيزة للسكك الحديد، كما سيتم إنشاء عمارات سكنية تجارية في المنطقة، وذلك خلال تصريحات نقلها برنامج «على مسؤوليتي»، على شاشة «صدى البلد».

محطة رمسيس لا تقبل التوسعة

وأضاف «الوزير»، خلال جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطة سكك حديد مصر في منطقة بشتيل بالجيزة، «رأينا أن محطة رمسيس لا تقبل التوسعة، لذا بدأنا إنشاء محطة السكك الحديدية في بشتيل بالجيزة؛ لتستهدف تسهيل حركة المواطنين المسافرين»، موضحًا أن محطة سكك حديد مصر في بشتيل، تستقبل كل قطارات مصر القادمة من الصعيد، وهناك نوعان من القطارات تأتي من الصعيد إلى الإسكندرية، مرورا بمحطة مصر في رمسيس.

محطة بشتيل الجديدة تزيد مساحتها ثلاثة أضعاف عن محطة سكك حديد مصر

وتابع وزير النقل والمواصلات: «اللي جاي من الصعيد ممكن ينزل في محطة بشتيل بالجيزة، ولو عايز يروح أي منطقة في الجيزة أو القاهرة هيلاقي وسيلة مواصلات محترمة، تنقله لمقصده النهائي، ومن هذه المواصلات، المونوريل» موضحًا أن محطة بشتيل الجديدة تزيد مساحتها ثلاثة أضعاف عن محطة سكك حديد مصر في رمسيس، وتصل لـ57 فدانا، ومنها مبنى المحطة الرئيسي والمقام على مساحة 31 ألف متر مربع، وجزء مخصص لعمل ورشة لتضم جميع متطلبات السكك الحديد.