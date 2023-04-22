عاصفة تضرب خيام المتضررين من زلزال تركيا «فيديو»

توفى شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 45 آخرين بجروح عقب سقوط أسطح المباني على الخيام الواقعة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية، مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

منظر آخر من الإعصار في كهرمان ماراس، بازارسيك...#تركيا

سبحان الله تتوالى عليهم المصائب و المحن ، لا حول ولا قوة الا بالله

20-4-2923#Kahramanmaras#Turkey #Tornado

pic.twitter.com/Z7dU5lPy1v — طقس_العالم (@Arab_Storms) April 20, 2023

تدمير 170 خيمة في تركيا

جاء ذلك بسبب عاصفة تسببت في تدمير 170 خيمة يعيش فيها المتضررون من الزلزال الذي وقع في البلاد في فبراير الماضي، وبلغت شدته 7.8 وضرب سوريا وتركيا وقتل أكثر من 50 ألف شخص، وسط مساعدات دولية مختلفة بعد انهيار البنية التحتية في البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.

أشخاص في حالة خطيرة

ويرقد 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة، وشهدت مقاطعة كهرمان مرعش تضرر كبير بسبب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي لأنها كانت مركز الزلزال ثم كانت المقاطعة شاهدة على زلزال آخر في 18 فبراير وصلت شدته إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

منظر آخر من الإعصار في كهرمان ماراس، بازارسيك...#تركيا

سبحان الله تتوالى عليهم المصائب و المحن ، لا حول ولا قوة الا بالله

20-4-2923#Kahramanmaras#Turkey #Tornado

pic.twitter.com/Z7dU5lPy1v — طقس_العالم (@Arab_Storms) April 20, 2023

عالم هولندي يتوقع الزلازل

وخرج عالم هولندي الهولندي فرانك هوجربيتس ليشير إلى أن زلزال قوي سيضرب المنطقة قبل وقوع الزلزال فعليا بـ3 أيام، لكن لم يصدقه أحد وفوجئ الجميع بصدق ودقة توقعاته، لافتا إلى أنها مبينة على دراسة وليس مجرد تكهنات أو توقعات.