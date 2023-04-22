«الري» ترفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين حيث تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

تشغيل محطات الرفع والمرور الدوري عليها

وقال «سويلم»، في بيان صحفي، إن العاملين بالوزارة متواجدين في مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأي أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.