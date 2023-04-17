وزير الري يتابع إجراءات واستعدادات عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد قبيل مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات

وصرح وزير الري أن عنوان أسبوع القاهرة السادس للمياه «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، يعكس اهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية، وهو ما يعد استمرارا للمجهودات المبذولة في هذا المجال والتي تمثلت في عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر أكتوبر الماضي تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، بالإضافة لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27، وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد في نيويورك خلال شهر مارس الماضي، والتي سعت مصر خلالها لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في هذه المحافل الدولية الهامة .

وأضاف أن أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد قبيل مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات الأسبوع للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

هذا ويهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ومن المقرر مشاركة وفود وزارية ورسمية من معظم دول العالم بالإضافة لممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، كما يشتمل الأسبوع أيضاً على «مؤتمر علمي»، يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والفنية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة.

تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع

كما سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع هي مسابقة «أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه»، ومسابقة «أطروحة الثلاث دقائق» والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه» والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج».

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.