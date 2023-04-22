اليابان ترسل المزيد من الطائرات لإجلاء رعاياها من السودان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم، مغادرة طائرتين من قوات الدفاع الذاتي الياباني إلى جيبوتي، في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لإجلاء مواطنيها من السودان وسط الاشتباكات العسكرية.

قوات برية وجوية يابانية تستعد لإنقاذ الرعايا

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الوزارة شكلت فريق عمل يتألف من 370 فردًا من قوات الدفاع الذاتي البرية والجوية لتنفيذ عملية الإجلاء.

ومن المقرر أن تنضم طائرة نقل من طراز (سي 2) وطائرة التزود بالوقود جوا من طراز (كيه سي-767) إلى طائرة النقل من طراز (سي-130) التي غادرت اليابان أمس للهبوط في جيبوتي، حيث توجد قاعدة لقوات الدفاع الذاتي الياباني في إطار مهمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة الصومال.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول حكومي يابانية في وقت سابق إن إجمالي 63 مواطنا يابانيا، من بينهم موظفو السفارة، موجودون في السودان حتى الأربعاء الماضي.