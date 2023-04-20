السودان يعلن رؤية هلال شوال.. وغدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلن مجمع الفقه السوداني أن غدًا الجمعة، الموافق 21 أبريل 2023، أول أيام شهر شوال للعام 1444هجرية، يوم عيد الفطر المبارك.

وأضاف مجمع الفقه السوداني، في البيان الصادر عنه منذ قليل، بخصوص رؤية هلال شوال: «نذكركم بإخراج زكاة الفطر والكيلة من قوت غالب أهل البلد تكفي عن خمسة أشخاص وقدرت زكاة فطر الشخص الواحد بالنقود بمبلغ 1200 جنيه يخرجها القادر عن نفسه وعن من يعول».

وتابع: «كما ندعوا إلى أداء صلاة العيد داخل المساجد ما لم يرفع الله عنا المحنة قبل حلول العيد وذلك إذا تيسرت وإلا فكلٌ يصلي في بيته. تعافوا فيما بينكم وكل عام وأنتم بخير».