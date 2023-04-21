وزير التعليم يهنئ رئيس البعثة التعليمية المصرية في السودان بعيد الفطر

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية في دولة السودان الشقيق وعدد من أفراد البعثة؛ لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة.

تقديم الخبرات والخدمات التعليمية

وخلال الاتصال، ثمن الدكتور رضا حجازي الدور المهم الذي تقوم به البعثة التعليمية المصرية من تقديم الخبرات والخدمات التعليمية المتميزة داخل دولة السودان الشقيق.

تواصل دائم مع أسر أفراد البعثة

وأكد الوزير أنّه يتابع عن كثب كل التفاصيل المتعلقة بأوضاع البعثة البالغ عددها 151 مدرسا وإداريًا بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتهم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنّ الوزارة على تواصل دائم مع أسر أفراد البعثة لطمأنتهم والتأكيد على المتابعة المستمرة لأوضاعهم.