تفاصيل مصرع طفلة صعقا بالكهرباء من كولدير مياه بالفيوم

استيقظت مبكرًا، وارتدت ملابس العيد، أخذت عيديتها من والديها، ثم أدت صلاة العيد رفقة أسرتها، كانت تلهو وتلعب وتقفز هنا وهناك ابتهاجًا بالعيد، تملأ ضحكاتها الأرجاء، وتعلو الابتسامة وجهها، وتتزين بملابس العيد، حتى شعرت بالعطش وقررت تناول المياه من كولدير بالشارع أسفل محل سكنها، لتلقى مصرعها وتسقط جثة هامدة.

الصرخات حلت مكان الضحكات، والكفن بدلًا من ملابس العيد، الحزن مكان البهجة، والعزاء بدلًا من الابتهاج بعيد الفطر، هذا هو حال أسرة الطفلة ريتاج أحمد، 7 سنوات، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، بعد وفاتها صعقًا بالكهرباء أثناء شربها المياه من كولدير في الشارع، لتسقط جثة هامدة في الحال.

وفاة طفلة صعقا بالكهرباء

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بمصرع طفلة، 7 سنوات، صعقًا بالكهرباء من كولدير مياه في الشارع بمحل سكنها بمدينة الفيوم.

نقل الجثة للمشرحة

ونُقلت جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية.

الحزن يخيم على أسرتها وزملائها

وخيّمت حالة من الحزن على تلاميذ مدرسة التلميذة الراحلة بمحافظة الفيوم، حيث أعلنت المدرسة الحداد لمدة 3 أيام على روح ريتاج، فيما نعى التلاميذ رفقاء الطفلة في الصف الثاني الابتدائي وأسرهم الطفلة الراحلة، داعين لوالديها بالصبر والسلوان.