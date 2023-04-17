مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ في مزرعة ماشية بالفيوم

لقي طفل مصرعه مساء اليوم الاثنين قُبيل الإفطار بساعات قليلة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قيامه بتنظيف سلاحه خلال حراسته لمزرعة ماشية ملك أسرته، حيث خرجت طلقة خرطوش فأردته قتيلًا في الحال، لتعثر أسرته عليه غارقًا في دمائه وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فور إصابته.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بمصرع طفل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفل متوفيًا إثر إصابته بطلق ناري داخل مزرعة ماشية على طريق الرفيع بدائرة المركز، وبجواره السلاح.

إصابة بطلق ناري

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى «عمرو.ع.م» 12 سنة، ومقيم سنورس، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاح ناري كان يستخدمه في حراسة الماشية، تجنبًا لتعرضها للسرقة.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى سنورس المركزي وفقًا لتعليمات قوات الشرطة، وإيداع جثة الطفل في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أنّ طلق ناري أصاب الطفل بالخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاح خرطوش داخل مزرعة مواشي ملك والده، فأرداه قتيلًا في الحال.

انتداب الطبيب الشرعي للتشريح

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة، ومطابقة الطلقة التي اخترقت جسد الطفل مع السلاح المعثور عليه بجوار الجثة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء إجراءات التشريح.