مصرع طفل وإصابة والده وعمه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده وعمه بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع طفل وإصابة آخرين

وانتقلت قوة أمنية على الفور، إلى مكان البلاغ، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بين طهما ودهشور، قرب مركز شرطة طامية، مما أسفر عن مصرع طفل يدعى مروان محمد عبد الجواد، 10 سنوات، وإصابة والده محمد عبد الجواد أحمد، 45 سنة، بكدمة في الظهر، وعمه مصطفى عبد الجواد أحمد.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهما.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى وضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.