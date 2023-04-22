تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم بين الأهلي والرجاء المغربي، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم وهو في معنويات مرتفعة بعدما استطاع التأهل من دوري المجموعات بالفوز على الهلال السوداني، بعدما كان في موقف حرج، كما يتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي هي قنوات beIN Sports التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا والناقل الحصري لها.

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

ارسال البث: DVB-S2

تردد الموجة: 8PSK

كما أعلنت قناة تايم سبورت الأرضية، إذاعة المباراة ويمكن مشاهدتها عن طريق ضبط الترددات الآتية:

- محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

أفصل رسيفر القنوات الفضائية عن شاشة التلفزيون من الريموت.

قم بتركيب إريال أرضي بشكل صحيح.

قم بعمل عمل توليف إعداد القناة في حالة عدم وجود القناة.

اختر بحث رقمي، ثم سجل التردد UHF32.

اضغط OK، وانتظر حتى يتم تثبيتها.