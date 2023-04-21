مترو الأنفاق لجماهير الأهلي: مستعدون لنقلكم إلى ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة الرجاء

وجّهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، رسائل مهمة لجماهير النادي الأهلي قبل لقاء الرجاء المغربي في مباراة ذهاب ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال الأفريقي، التي تُقام غدا السبت في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 52 ألف متفرج، وأهمها زيادة عدد القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة، من أجل تسهيل مهمة تنقل الجماهير إلى ستاد القاهرة.

تقليل زمن التقاطر بين القطارات تزامنا مع مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني للمترو، أنّ الشركة ستعمل على توفير الفكة داخل شبابيك التذاكر، لمنع أي زحام داخل صالات المحطات، أثناء توجه الجماهير إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة ربع النهائي بين النادي الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري الأبطال الأفريقي، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع أي تكدس على أرصفة المحطات، إضافة إلى تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا لعدم تعطل حركة مسير القطارات.

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحا

وقال عبدالهادي، خلال حديثه لـ«تليفزيون الوطن»، إنّ الشركة مستمرة في مد ساعات العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان، حيث تعمل قطارات مترو الأنفاق من الساعة 5.15 صباحا وحتى الساعة الثانية صباحا، لافتا إلى انتشار أفراد الشرطة والأمن الإداري في جميع المحطات، لتسهيل استقلال الركاب القطارات، وتوفير الحماية والأمان لجمهور الركاب، مطالبا الجماهير بعدم التدافع أو التزاحم على شبابيك بيع التذاكر، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية مجانا

وأوضح عبدالهادي، أنّه جرى تجهيز نحو 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وهناك غرفة عمليات تعمل بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، لمتابعة حركة القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا وجود كمائن شرطية ثابتة ومتحركة داخل محطات المترو، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجمهور الركاب.