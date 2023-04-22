عضو «الأعلى للشئون الإسلامية»: الوصاية المالية للأب والجد والأم يحددها القانون

قال الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ الولاية في الشرع على أموال الأولاد تكون للجد بعد وفاة الأب، إذا كان الجد مؤهلا لذلك ويؤتمن على أموال أولاده، وطالما أنه ليس هناك وصية من الأب بأن تكون الولاية لشخص معين على أولاده أو ما يخصهم.

جاء ذلك ردا على الجدل الكبير الذي أثارته الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، الذي يناقش مسألة ولاية الأم على أموال أولادها بعد وفاة الزوج.

الولاية على أموال القصر

وقال عبد الغني في تصريحات لـ«الوطن»، حول مسألة الولاية على أموال الأولاد، إنها من حق الجد بعد وفاة الأب إذا كان مؤهلا لذلك وإذا كان الأولاد قصر، موضحا أنه بعد وفاة الجد يقرر القانون وفقا للقواعد من هو الأحق بالتصرف في أموال الأولاد ويكون له الحق في الوصاية.

شروط الولاية

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الشرع حدد الجد من جهة الأب كولي على أموال أحفاده في حالة وفاة الأب ولم يكن له وصية محددة، مضيفا: «إذا كان الجد غير مؤهلا لتلك الولاية، فإن القانون يحدد من هو الشخص القادر على ذلك، ولكن هناك شروط محددة من قبل القانون يجب أن تتوافر في الشخص الولي الذي يختاره القانون».