مايا مرسي تشيد بمسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقة الأخيرة: عمل صادق يحاكي الواقع

أشادت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمسلسل تحت الوصاية، بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، لافتة إلى أنه عمل فني صادق ودراما واقعية.

وكتبت مايا مرسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دراما واقعية، عمل فني صادق، نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل، ومعهن أطفال قصر، شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية، صدقت منى في كل مشاعرها، حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة، أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنة لابنها وبنتها».

وأضافت: أن «الإنسانية مبدأ الأمانة، عهد الحنان والطمأنينة، قبل كل شيء الأم يجب أن تؤتمن على أموال أولادها ويحاسبها القانون، الفن حينما يقدم رسالة إنسانية، تحاكي واقع الإنسان، معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه، يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله».

الطفل عمر شريف يوجه رسالة بعد مسلسل تحت الوصاية

ونشر الطفل عمر شريف عبر «فيسبوك»: «شكرا على الفرصة الكبيرة اللي ادتيهالي أني أشتغل مع حضرتك.. شكرا على ثقتك فيا.. أتمنى أكون قدها، اتعلمت من حضرتك كتير أوي على المستوى الفني والشخصي، مش عارف أوصف قد إيه كنت حنينة عليا ورا الكاميرا، وده طمني وساعدني أكون أحسن، الشغل معاكي حاجة هفضل أفتخر بيها طول حياتي، أشوفك قريب يا حنان، وهخلى بالى من فرح».

ريم العدل تتحدث عن العمل

ونشرت ريم العدل عبر فيسبوك قائلة: «مع عرض الحلقة الأخيرة من تحت الوصاية، عايزة أقول إن المسلسل ده كان تحدي جديد وكبير بالنسبالي قوي، عايزة أشكر ناس كتير قوي أولهم الأستاذ محمد شاكر، شكرا يا أستاذ محمد على ثقتك وعلى اختيارك ليا إني أعمل عمل زي ده، وبجد فخورة إني جزء منه، ماكنش عندي شك ثانية إن أنت الحصان الكسبان في الموسم.. راهنت صح».