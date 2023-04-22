حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بكفر الشيخ

شهدت مراكز مطوبس والحامول وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية، ووقف مبان مخالفة.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبان بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 120 مترا على طريق أبو دنيا ببني بكار، وتم إزالتها في المهد من قبل رئيس قرية بني بكار آيات فتح الباب.

إزالة مبان في الحامول

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، فك شدة خشبيه، لصبة سقف دور أرضي على مساحة 100 متر على الأرض الزراعية بقرية المجاز الشرقي التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وذلك بحضور الوحدة المحلية.

إزالة تعديات في كفر الشيخ

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود فريق عمل الوحدة المحلية بكفر الشيخ، في إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية أريمون من المهد، وكذلك فك شدة خشبية للدور الثاني علوي بقرية أريمون، وتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى دقلت، والحمراء، واسحاقه من المهد، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.