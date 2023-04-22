«تموين كفر الشيخ»: 22 موقعا جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح 2023

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن جميع مواقع استلام وتوريد القمح، وعددها 22 موقعا، جاهزة تماماً لاستقبال موسم القمح 2023، حيث تم الإعداد الكامل لاستقبال أي كميات يتم توردها من قبل المزارعين على نطاق المحافظة، مشيراً أن المديرية تنتظر قرار اللجنة العليا لتسويق القمح، لتحديد الموعد الرسمي لاستقبال القمح من الفلاحين.

مساحات شاسعة من القمح في كفر الشيخ

وأكد مدير مديرية التموين لـ«الوطن»، زيادة مساحات القمح في محافظة كفر الشيخ للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ المنزرع هذا العام 214 ألف فدان، لافتا إلى أن أجود أصناف القمح يتم زراعتها في محافظات الوجه البحري، وأن محصول القمح في الحقول هذا العام مبشر للغاية بإنتاجية فائقة.

لجان مركزية لموسم تسويق القمح

وأشار «حبيب» إلى أنه جرى تشكيل لجنة مركزية في محافظة كفر الشيخ، لمتابعة تسويق وتوريد القمح داخل الشون والأماكن المخصصة لتسويق القمح من المزارعين، وذلك بهدف تسهيل كل الأمور أثناء عمليات التوريد، وتسهيل كافة الأمور المالية لهم.