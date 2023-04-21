تحرير 55 محضرا تموينيا وضبط فسيخ فاسد في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية في مراكز ومدن كفر الشيخ، قد تمكنوا من تحرير 55 محضراً لمخالفات تموينية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي تمثلت لحالات البيع خارج التسعيرة المقررة لبعض السلع، وحالات الغش تجاري، كما تم ضبط 111 كيلو من الأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي وفاسدة، حيث جري تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

تحرير 55 محضر تمويني في عدد من مراكز كفر الشيخ

وأوضح عماد حبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية بكفر الشيخ، قد تمكنت من ضبط عدد 10 محاضر تموينية عن نقص رغيف العيش، وعدد 22 محضرا تموينية لحالات غش تجاري، وعدد 3 محاضر للبيع خارج التسعيرة المقررة علي بعض السلع الغذائية، و28 محضرا لعدم الإعلان عن السعر المقرر لبعض السلع والمنتجات الغذائية، وعدد 2 محضر لضبط أسماك غير مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بواقع 111 كيلو فسيخ، لدى بعض أصحاب المحلات التجارية.

استمرار الحملات التموينية في عطلة عيد الفطر

وأشار إلى أنه جري تشكيل عدد من اللجان التموينية في كفر الشيخ، وذلك لمراقبة وضبط حركة الأسواق الحرة، والمتاجر، وحماية المستهلك من حالات التلاعب والغش التجاري في بعض من السلع الغذائية ، والأسماك، واللحوم، والألبان.