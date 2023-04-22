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«الخارجية التونسية»: لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد

كتب:

أ ش أ
09:08 م | السبت 22 أبريل 2023
الخارجية التونسية- أرشيفية

الخارجية التونسية- أرشيفية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية.

بيان الخارجية التونسية

وذكرت الخارجية التونسية في بيان اليوم، أنه يجري قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الماضية دون أي إجراءات جديدة أو إضافية؛ وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.

جهود السلطات التونسية

وأضافت أن جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم.

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