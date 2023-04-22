نجوم الفن ينعون محمد قنوع: خبر محزن في العيد.. رحل خيرة الشباب

تحولت صفحات نجوم الفن في سوريا بعد إعلان خبر وفاة الفنان السوري محمد قنوع، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر 49 عاما، إلى دفتر عزاء.

وكتب الفنان يوسف الخال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام: يا الله.. والله ما بقى فينا نحمل.. محمد شيخ الشباب.. خيرة الشباب.. جميل الفنانين الممثلين.. الله يرحم روحك، ‫محمد قنوع.‬

ونعته شكران مرتجي، عبر إنستجرام قائلة: محمد يا محمد يا الله دخيلك يا الله دخيلك لا اعتراض القلب خلص ما عاد يقدر يتحمل القلب فاض بالفراق والحزن محمد ياخيي وصديق الكل يا شومان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعته سوزان نجم الدين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «أستغفر الله العلي العظيم على هذه الفاجعة المفاجئة، خبر محزن جدا بها العيد، الله يصبر ولاده ومراته وأحبابه يا رب دخيلك ويكون مثواه الجنة يارب لا اعتراض على حكمة الله ومشيئته وإنا لله وإنا إليه راجعون، اقروا له الفاتحة وادعوا له».

وقالت أمل عرفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «يا ريت إشاعة يا أبو مروان.. ما بعرف كيف بنقدر نصدق هالخبر لا اعتراض على حكمك يا رب…محمد قنوع يا أكابر يا مرضى، الله يرحمك ..الفاتحة».