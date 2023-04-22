أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، وفاة الفنان السوري محمد قنوع، وكتبت النقابة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان محمد قنوع، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة والعزاء من قبل أسرته.

مشوار قنوع الفني

يذكر أن قنوع عرض له مؤخرا 7 أعمال سورية ومن بينها مسلسل «العربجي»، «باب الحارة 13»، «حارة القبة 3»، «زقاق الجن»، «صبايا 6»، «قرار وزير»، «مربى العز»، كما كان ينتظر الراحل عرض كل من «كانون»، «مال القبان».