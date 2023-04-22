مساعد رئيس «تعمير القاهرة»: التطوير أنهى العشوائية وأعاد للمنطقة رونقها وحوَّلها إلى مدينة خضراء

قال المهندس إبراهيم أبوعريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشئون التنفيذ، إن مشروع تطوير حدائق الفسطاط يستهدف تطوير منطقة جامع عمرو بن العاص، ومنطقة الحفريات، ومتحف الحضارات، وعين الحياة، ومسجد أبوالسعود الجارحى، ومجمع الأديان، ومنطقة التلال، وذلك استغلالاً لهذه الإمكانات التراثية والتاريخية المميزة، وجرى وضع تصور عمرانى يربط بين العناصر من خلال 8 مناطق رئيسية لربط عناصر مشروع تطوير حدائق الفسطاط ببعضها، وأبرز تلك المناطق هى: «منطقة الأسواق، منطقة الحفريات».. وإلى نص الحوار:

ماذا عن وضع منطقة حدائق الفسطاط قبل التطوير؟

- حدائق الفسطاط قبل التطوير وإعادة إحيائها للتراث الإسلامى القاهرى العريق، كانت منطقة غير لائقة بمكانة وحضارة مصر العريقة وحضارة القاهرة الإسلامية، فكانت عبارة عن منطقة لمخلفات المبانى والقمامة، ومأوى للخارجين عن القانون، والبؤر العشوائية مثل عزبة بطن البقرة وعزبة أبوقرن، وساحة مسجد عمرو بن العاص كانت عبارة عن موقف للأوتوبيسات بشكل عشوائى متدن وضيع، بالإضافة إلى المسجد نفسه الذى كان فى حالة متدهورة.

وكيف سيكون مشروع حدائق الفسطاط؟

- مشروع تطوير حدائق الفسطاط يستهدف تطوير منطقة جامع عمرو بن العاص، ومنطقة الحفريات، ومتحف الحضارات، وعين الحياة، ومسجد أبوالسعود الجارحى، ومجمع الأديان، ومنطقة التلال، واستغلالاً لهذه الإمكانات المميزة، فقد تم وضع تصور عمرانى يربط بين العناصر من خلال 8 مناطق رئيسية، «منطقة الأسواق، منطقة الحفريات، منطقة القصبة، منطقة الوادى، المنطقة التراثية، الساحة المكشوفة، المنطقة الثقافية، منطقة المغامرات»، ويأتى المشروع فى إطار خطة الدولة لتطوير وإعادة رونق القاهرة التاريخية والإسلامية، لتصبح واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها

البعض يرى أن الفسطاط سيكون من أكبر المقاصد السياحية الأبرز فى مصر؟

- مشروع حدائق الفسطاط سيكون من أبرز المقاصد السياحية العالمية، لأن به أكبر حديقة فى مصر والشرق الأوسط كله بمساحة 500 فدان، ومن ناحية التطوير ستكون الحديقة صاحبة المركز الثالث على مستوى العالم، وذلك من خلال تقسيم المشروع على مناطق مختلفة، بهدف إحياء تراث وتاريخ مصر القديمة، عن طريق منطقة القصبة ومنطقة الأسواق، اللتين من خلالهما سيتم إنشاء أسواق تستغل منطقة الفسطاط وتاريخها والحرف اليدوية المشهورة بها، بالإضافة إلى المنطقة الفندقية السياحية، والمنطقة التراثية التى يكمن بها النباتات النادرة «إحنا لفينا صحراء مصر كلها شرقاً وغرباً لاستخراج النباتات النادرة فى مصر، وتم تجميعها فى منطقة الحدائق التراثية كمتنزه تراثى».

هل حدائق الفسطاط نموذج محاكاة للحدائق الأوروبية؟

- بالفعل، بل إن مشروع حدائق الفسطاط سيكون خير منافس للحدائق الأوروبية، بسبب التهذيب والتجميل الذى حدث لها تحت إشراف القيادة السياسية، وتحويلها إلى كتلة خضراء كلها وبها مطاعم وممشى، وخلق نهر بين التلال وبعضها، بالإضافة إلى المنطقة الثقافية التى تعد المدخل الرئيسى لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات، وسيكون فريداً من نوعه فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية كلها.

هل مشروع حدائق الفسطاط استكمال لنجاح تطوير بحيرة عين الصيرة «عين القاهرة»؟

- بالفعل مشروع منطقة حدائق الفسطاط هو استكمال وإضافة بالغة الأهمية لبحيرة عين الصيرة، التى تم إنشاء عدد 2 مطعم على ضفافها، فحالياً جار إضافة 12 مطعماً، 4 مولات، وأماكن انتظار سيارات تستوعب الحديقة كلها، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مسارح مكشوفة على طراز عالمى، بالإضافة إلى إنشاء منطقة المغامرة وهى عبارة عن منطقة ألعاب لمختلف الأعمار السنية، ومناطق اللاند سكيب والمناطق الخضراء.

هل مشروع حدائق الفسطاط يأتى فى قيمة وأهمية العاصمة الإدارية الجديدة لمصر؟

- نعم، بالفعل مشروع حدائق الفسطاط يأتى فى نفس أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا بسبب أنها ستكون مزاراً سياحياً عالمياً، فالفسطاط قريبة من الكنيسة المعلقة وبين الأديرة ومسجد عمرو بن العاص، فالمشروع سيكون محط نظر العالم أجمع، بالإضافة إلى أنه أكبر متنفس أخضر فى مصر والشرق الأوسط، بمساحة تصل إلى 500 فدان، فلا يوجد حديقة فى الوطن العربى كله بهذه المساحة على الإطلاق.

هل حدائق الفسطاط باكورة استعادة الحضارة الإسلامية التاريخية للقاهرة القديمة؟

- نعم بالفعل، مشروع حدائق الفسطاط هو باكورة مشروعات استعادة التراث والهوية الإسلامية لمبانى مدينة القاهرة القديمة، وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فالقاهرة عند اليونيسكو مذكورة بأنها تراث حى، أى أنه تراث لا يجوز محوه بل تطويره بشكل دقيق للحفاظ على الآثار ورونقها.

هل الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروعات مشابهة للفسطاط؟

- بالنسبة لنا الجهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دائماً يسند لنا تطوير وتجديد العديد من المناطق العشوائية فى القاهرة، وجار العمل حالياً على عدة دراسات لإلحاق بعض المناطق للفسطاط.

منطقة الحدائق

شكل الفسطاط من الخارج سيكون عبارة عن مدينة خضراء بجانب الإضاءة التى تعمل على تزيينها، فهى لا توصف من منظرها الخلاب، فالمستهدف منها هو أن تكون متنفساً أخضر للقاهرة، وجميع العاملين فى المشروع أطلقوا على حدائق الفسطاط أنه مشروع القرن المصرى.