الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في مدينة الجلالة (صور) كتب: محمد أبو عمرة 10:38 م | السبت 22 أبريل 2023 الرئيس السيسي في مدينة الجلالة اليوم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية في مدينة الجلالة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي للتهنئة بالعيد عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم الإنساني لأبناء الشهداء نواب يشيدون بحرص الرئيس السيسي على الاحتفال بعيد الفطر مع أبناء الشهداء الرئيس السيسي يشارك بنات الشهداء فرحتهن بعيد الفطر «صور» الرئيس السيسي يوزع وجبات على أبناء الشهداء في احتفالية عيد الفطر «صور» الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الجلالة مدينة الجلالة السيسي بقلم محمد أبو عمرة مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.