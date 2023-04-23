محمد رمضان لـ صاحبة السعادة: جعفر العمدة شخصية جذبت الناس لأنه متحضر مع المرأة

أكد الفنان محمد رمضان، أن مسلسل جعفر العمدة وصل لفئات وقطاعات مختلفة من شرائح المجتمع وشاهده الجميع حتى النهاية، بل وضم المسلسل فئات وقطاعات جديدة لجمهوره خلال موسم رمضان 2023.

صاحبة السعادة وجعفر العمدة

وتابع رمضان خلال استضافته بببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية DMC، «في ناس كتير فعلا قالوا مش هنتفرج على محمد رمضان ولكن في الآخر كله كان بيتفرج ويتابع تفاصيل حلقات جعفر العمدة، وده شيء أسعدني جدا الحمد لله، وربنا وفقا إننا نقدم مشروع فني يجذب الناس ويحقق النجاح».

مسلسل جعفر العمدة

وأضاف الفنان محمد رمضان: «مسلسل جعفر العمدة نجح إنه يجمع كل شرائح المشاهدين بسبب التكامل في المشروع بشكل مبهر، ونجاح المسلسل هو نجاح منظومة متكاملة تتضمن الورق القوى والممثلين الناجحين»، متابعا «وجعفر شخصية يحبها المشاهدين، لأنه راجل شعبي ومعاه فلوس ولكن عنده انتماء لمنطقته ومتحضر مع المرأة جدا».

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، وحصل «جعفر»، وهو الفنان محمد رمضان على حقه من عائلة فتح الله وحق سيد، وفضح أمر «دلال»، وهي الفنانة إيمان العاصي، إذ فضح أمرها أمام والدته «صفصف» هالة صدقي، وزوجته الأولى ثريا، التي تجسد دورها مي كساب وأبلغ الشرطة عنها.